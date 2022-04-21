ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Джокович не поддерживает решение отстранить российских теннисистов от Уимблдона

Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.
21 апреля 2022 11:17
автор: Владислав Корегин

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался по поводу появившейся новости о том, что теннисисты из России и Белоруссии пропустят Уимблдон-2022.

Ранее организаторы турнира заявили о намерении отклонить заявки спортсменов из обеих стран на участие в соревнованиях.

– Я не могу поддержать данное решение. По моему мнению, оно сумасшедшее. Спортсмены ни в чем не виноваты. Когда политика вмешивается в спорт, обычно это не приводит к хорошему исходу, – цитирует Джоковича France 24.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.

источник: France 24
Это интересно:
Джокович не поддерживает решение отстранить российских теннисистов от Уимблдона
Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.
21.04.2022 11:17
Теннис
автор: Владислав Корегин
Британская королевская семья надавила на организаторов Уимблдона. Они опасаются победы Медведева
Британская королевская семья надавила на организаторов Уимблдона. Они опасаются победы Медведева
Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.
20.04.2022 21:45
Теннис
Камельзон назвал спортивным вандализмом отстранение России от Уимблдона
Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.
20.04.2022 20:50
Теннис
Пресс-служба ATP – об отстранении российских теннисистов от Уимблдона: Это несправедливо
Турнир пройдет в Лондоне (Англия) с 27 июня по 10 июля.
20.04.2022 19:41
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Губерниев – об отстранении россиян от Уимблдона: Это дискриминация по национальному признаку
Известный комментатор раскритиковал организаторов турнира.
20.04.2022 19:03
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Чесноков высказался об отстранении русских теннисистов от Уимблдона
Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.
20.04.2022 18:41
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Организаторы Уимблдона отказались приглашать российских теннисистов
Организаторы Уимблдона отказались приглашать российских теннисистов
Под санкции также попали спортсмены из Белоруссии.
20.04.2022 17:53
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Андрей Ольховский: Как Уимблдон, у которого есть контракт с ATP, может кого-то отстранять?
Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.
20.04.2022 16:56
Теннис
Российский теннисист Сафиуллин снялся с турнира в Белграде
Во втором круге Роман должен был играть с Хачановым.
20.04.2022 16:52
Теннис
автор: Максим Скороходов
В Госдуме отреагировали на отстранение российских теннисистов от Уимблдона
Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.
20.04.2022 16:48
Теннис
Маршал Тито против СССР: великая гонка футбольных вооружений
Лидер Югославии Иосип Броз Тито в конце 40-х рассорился с СССР. Футбол стал одной из главных арен, на которых две страны выясняли, чей социализм лучше.
Есть девятый полтинник в НХЛ! Как Овечкин снова забил 50 голов за сезон (видео)
В выездном матче чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:4ОТ) форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль, девятый раз за карьеру забросив за сезон полсотни шайб.
«Счет должен был быть 5:0!» Бакаев — о победе «Спартака» над ЦСКА
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы над ЦСКА (1:0) в четвертьфинале Кубка России рассказал об ответном жесте в адрес Юсуфа Языджи и признался, с кем хотел бы сыграть в полуфинале.
Ваноли — на коне! Как «Спартак» выиграл дерби у ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка
В четвертьфинале Кубка России армейцы на своем поле уступили красно-белым (0:1), отыграв целый тайм в меньшинстве.
РПЛ можно расширять! Доказано «Аланией» на «Зените» в Кубке России
Четвертьфинальная стадия Кубка страны показала силу ФНЛ: «Балтика» довела до серии пенальти матч с «Динамо», «Енисей» разгромил «Рубин», а «Алания» и вовсе выбила из борьбы сильнейший клуб страны «Зенит». Ну и как после этого скептически относиться к возможному расширению РПЛ до 18 команд?
«Магнитка» наносит ответный удар! Как ЦСКА разбили на Урале в Кубке Гагарина
«Металлург» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина (1-1), выиграв у московских армейцев 6:4.
Трусова хочет прыгать пять оборотов! А это реально? И зачем ей элемент, которого даже нет в правилах?
Александра Трусова мечтает первой в мире исполнить пятерной прыжок, пока не покорявшийся даже фигуристам-мужчинам.
Член исполкома РФС — новый гендир «Фонбета», ЦСКА — фаворит дерби со «Спартаком». Букмекерский обзор
Главные новости мира беттинга.
Панарин — в «клубе избранных» с самим Гретцки! (видео)
В матче чемпионата НХЛ Артемий Панарин двумя результативными передачами помог «Рейнджерс» обыграть «Виннипег» (3:0) и встал в один ряд с легендами клуба из Нью-Йорка.
«В дерби будет перетягивание каната и победа в один мяч». Мостовой — о кубковой битве ЦСКА и «Спартака»
Легенда российского футбола Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от предстоящего 20 апреля четвертьфинала Кубка России ЦСКА - «Спартак».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика