Джокович не поддерживает решение отстранить российских теннисистов от Уимблдона

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался по поводу появившейся новости о том, что теннисисты из России и Белоруссии пропустят Уимблдон-2022.

Ранее организаторы турнира заявили о намерении отклонить заявки спортсменов из обеих стран на участие в соревнованиях.

– Я не могу поддержать данное решение. По моему мнению, оно сумасшедшее. Спортсмены ни в чем не виноваты. Когда политика вмешивается в спорт, обычно это не приводит к хорошему исходу, – цитирует Джоковича France 24.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.