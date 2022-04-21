Тарпищев считает, что Уимблдон нарушил права человека, запретив участие россиянам и белорусам

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на запрет на участие в Уимблдоне для российских и белорусских спортсменов.

«С нашей точки зрения, это нарушение этики и прав человека, политику смешали со спортом. Я ни от одного (иностранного) спортсмена не слышал иного мнения, кроме как то, что это решение - нонсенс», - приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании является серб Новак Джокович, у женщин - австралийка Эшли Барти.