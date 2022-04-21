Карацев не смог выйти в третий круг турнира в Белграде, уступив немцу Отте

Российский теннисист Аслан Карацев завершил свои выступления на турнире в Белграде, проиграв представителю Германии Оскару Отте в матче второго круга со счетом 7:6 (7:4), 1:6, 3:6.

Отметим, что очная встреча спортсменов продолжалась 2 часа 21 минуту. Россиянин, занимающий 30-е место в рейтинге ATP, оформил пять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми. У его соперника – десять подач навылет, три двойных и пять реализованных брейков из 13.

В третьем круге Отте сыграет против итальянца Фабио Фоньини, ранее обыгравшего Альяжа Бедене из Словении (6:2, 6:3).