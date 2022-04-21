Грачева не пробилась в четвертьфинал турнира в Стамбуле, уступив испанке Соррибес-Тормо

Российская теннисистка Варвара Грачева во встрече второго круга турнира в Стамбуле проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо со счетом 2:6, 1:6.

Обе теннисистки обошлись без эйсов, россиянка совершила две двойные ошибки, а ее соперница одну. Также Грачева реализовала два из трех брейкпоинтов, но проиграла шесть сетов на своей подаче. Всего у испанки было 17 возможностей сделать брейк.

Таким образом, Соррибес-Тормо вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле, где может встретиться с другой россиянкой Анастасией Потаповой, если та победит представительницу Хорватии Петру Мартич.