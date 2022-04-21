Марди Фиш: Джоковича не пустили на AO, Медведева - на Уимблдон… Дикие времена

Американский теннисист Марди Фиш высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022.

Ранее организаторы турнира заявили о намерении отклонить заявки спортсменов из обеих стран на участие в соревнованиях.

«Дикие времена настали в мужском теннисе. Джоковичу не позволили сыграть на Australian Open из-за … Медведеву не разрешили сыграть на Уимблдоне из-за его национальности...», - написал Фиш в своей соцсети.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.