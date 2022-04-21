Рублев обыграл чеха Легечку во втором круге турнира в Белграде

Российский теннисист Андрей Рублев во встрече второго круга турнира в Белграде победил чеха Иржи Легечку со счетом 4:6, 7:6 (7:1), 6:2.

По ходу матча Рублев пять раз подал навылет, совершив шесть двойных ошибок, и реализовал два из пяти брейкпоинтов.

На счету Легечки два эйса, такое же количество двойных ошибок и один брейк при четырех возможностях взять подачу соперника.

Следующим соперником Рублева станет победитель матча Холгер Руне (Норвегия) - Дэниел Таро (Япония).