Чесноков - о недопуске россиян до Уимблдона: Меня поражает, что они хотят подлить масла в огонь

Победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал решение организаторов Уимблдона-2022 не допустить российских и белорусских теннисистов до соревнований.

«Думаю, что теннисисты не будут бойкотировать Уимблдон. Гипотетически они могут, и это возможно. Но, я думаю, теннисисты будут играть. Меня поражает, что ситуация и так сложная во всех отношениях, а они хотят ещё подлить масла в огонь.

Информация о том, что россиян отстранили из-за боязни выигрыша турнира Медведевым? А что, Медведев не человек? Они уже вообще до последней ступеньки дискриминации дошли. Они уже россиян за людей не считают. Где вы были последние 20 лет, когда у вас было столько российских олигархов?» — сказал Чесноков «Чемпионату».

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.