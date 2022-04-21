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Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Штутгарте, проиграв Жабер

Матч длился 1 час 25 минут.
21 апреля 2022 16:55
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Дарья Касаткина во встрече второго круга турнира в Штутгарте проиграла представительнице Туниса Онс Жабер со счетом 3:6, 3:6.

Обе теннисистки обошлись без эйсов. Касаткина совершила три двойные ошибки и реализовала все свои брейкпоинты, которых также было три. На счету Жабер одна двойная ошибка и шесть брейков при 14 возможностях взять подачу россиянки.

Жабер вышла в четвертьфинал, где сыграет с испанкой Гиберт Паулой Бадосой, победившей представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4).

источник: «Советский спорт»
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