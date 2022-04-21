Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, обыграв Каролину Плишкову

Российская теннисистка Людмила Самсонова в матче второго круга турнира в Штутгарте победила чешку Каролину Плишкову со счетом 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 21 минуту.
Самсонова два раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала два из трех брейкпоинтов.
На счету Плишковой шесть эйсов, восемь двойных и четыре нереализованных брейкпоинта.
В следующем раунде, четвертьфинале, Самсонова сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) - Лаура Зигемунд (Германия).
источник: «Советский спорт»