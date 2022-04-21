Потапова и Кудерметова вышли в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Анастасия Потапова в матче второго круга турнира в Стамбуле победила хорватку Петру Мартич со счетом 6:2, 6:3.

Встреча длилась 1 час 11 минут.

По ее ходу Потапова два раза подала навылет, не допустив двойных ошибок, и три раза взяла подачу соперницы, имея четыре возможности.

На счету Мартич один эйс, две двойные ошибки и пять нереализованных брейкпоинта.

Таким образом, Потапова вышла в четвертьфинал, где сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

В следующем раунде также оказалась россиянка Вероника Кудерметова, чья соперница румынка Ана Богдан снялась с матча, дальше Кудерметовой предстоит матч представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.