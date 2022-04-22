ATP и WTA заморозят рейтинг российских и белорусских теннисистов на британские турниры

ATP и WTA планирует заморозить рейтинг для российских и белорусских теннисистов, которым придется пропустить турниры в Великобритании, в том числе Уимблдон, по решению страны или организаторов, сообщает The Daily Mail.

Напомним, что АТР и WTA допустили россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе.

По данным источника, обе организации будут использовать практику, применяемую во время отмены турниров из-за пандемии коронавируса.

Также английские СМИ предполагают, что в случае, если их страна воспротивиться решению АТР и WTA, то турниры, проводимые в Великобритании, объявят нерейтинговыми.

Добавим, что Уимблдон 20 апреля уже объявил о том, что не допустит российских и белорусских теннисистов до участия в турнире.