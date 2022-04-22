Циципас в двух сетах победил Димитрова в матче третьего круга турнира в Барселоне

Греческий теннисист Стефанос Циципас успешно преодолел барьер третьего круга турнира в Барселоне, обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 6:1, 6:4.

Отметим, что очная встреча спортсменов продолжалась 1 час 11 минут. Циципас, сеяный на турнире под первым номером, оформил один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми. У его соперника одна подача навылет, одна двойная и два реализованных брейка из трех.

Добавим, что в четвертьфинальном матче турнира греческий игрок встретится с Карлосом Алькарасом Гарфией.