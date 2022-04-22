Потапова пробилась в полуфинал турнира в Стамбуле, обыграв Соррибес Тормо

Российская теннисистка Анастасия Потапова оказалась сильнее представительницы Испании Сары Соррибес Тормо в четвертьфинале турнира в Стамбуле (Турция). Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки.

Потапова не подала ни одной подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти.

На счету Соррибес Тормо - ни одного эйса, одна двойная ошибка и реализован один брейк-пойнт из трех.

За выход в финал Потапова поборется с Юлией Путинцевой из Казахстана.