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Ольховский считает, что Рублев одержит победу над итальянцем Фоньини в полуфинале турнира в Белграде

Игра за выход в финал соревнований состоится 23 апреля.
22 апреля 2022 18:30
автор: Владислав Корегин

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился мыслями по поводу полуфинального матча турнира в Белграде, в котором сыграет его соотечественник Андрей Рублев.

Отметим, что соперником восьмой ракетки мира станет представитель Италии Фабио Фоньини. Очная встреча спортсменов состоится завтра, 23 апреля, в 16:30 мск.

– Отдаю предпочтение Рублеву в скорости в первую очередь. Но Фоньини может доставить проблемы. Не знаю, насколько он готов к тем скоростям, на которых сейчас играет Андрей. Андрей выглядит фаворитом в любом случае, – цитирует Ольховского «Чемпионат».

Добавим, что в четвертьфинале Рублев, сеяный на турнире под вторым номером, обыграл японца Таро Дэниэла (6:3, 6:3). Что касается Фоньини, то итальянец оказался сильнее Оскара Отте из Германии (7:5, 6:4).

источник: Чемпионат.com
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