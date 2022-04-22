Селиваненко - о победе Рублева: Андрей должен обыгрывать на классе подобных соперников

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на победу Андрея Рублева над представителем Японии Таро Даниэлем в четвертьфинале турнира в Белграде. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу пятой ракетки мира.

«По сути, это второй турнир для Рублева после Монте-Карло, где он сыграл не совсем так, как хотел. Андрей на классе должен обыгрывать соперников такого плана», - приводит слова Селиваненко «Чемпионат».

Рублев пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Даниэля - два эйса, ни одной двойной ошибки и не реализован один брейк-пойнт.

За выход в финал Рублев поборется с итальянцем Фабио Фоньини.