Глава WTA готов ввести санкции в отношении организаторов Уимблдона из-за отстранения россиян

Руководство Уимблдона и Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) могут быть наказаны за решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире «Большого шлема».

Как сообщает L'Equipe, глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон отправил письмо с предупреждением о возможных санкциях против организаций в случае отстранения спортсменов из России и Белоруссии от предстоящих соревнований.

Ранее появилась информация, что ATP и WTA планируют заморозить рейтинг для российских и белорусских теннисистов, которым придется пропустить турниры в Великобритании, в том числе Уимблдон, по решению страны или организаторов.

Напомним, что Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.