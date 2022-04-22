Самсонова оказалась сильнее Зигемунд и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Людмила Самсонова в двух сетах оказалась сильнее представительницы Германии Лауры Зигемунд в четвертьфинале турнира в Штутгарте. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 31-й ракетки мира.

Самсонова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12.

На счету Зигемунд - ни одного эйса, пять двойных ошибок и реализован один брейк-пойнт из пяти.

За выход в финал Самсонова поборется с победительницей пары Ига Швентек (Польша) - Эмма Радукану (Великобритания).