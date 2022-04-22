Бычкова - об отстранении россиян от Уимблдона: Не согласна, что теннисная общественность сплотилась

Бывшая теннисистка Екатерина Бычкова отреагировала на запрет на участие в Уимблдоне для российских и белорусских спортсменов.

«Не могу согласиться с тем, что теннисная общественность сплотилась. Можно сказать, корпоративная этика. Не то, что бы это сильно у нас в теннисе развито, но в целом в какие-то моменты народ может объединиться», - приводит слова Бычковой «РБ-Спорт».

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании является серб Новак Джокович, у женщин - австралийка Эшли Барти.