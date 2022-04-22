Карреньо-Буста победил Рууда и вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста оказался сильнее представителя Норвегии Каспера Рууда в четвертьфинале турнира в Барселоне. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (10:8), 6:3 в пользу испанца.

Карреньо-Буста один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

На счету Рууда - девять эйсов, четыре двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из 14.

За выход в финал соревнования Карреньо-Буста поборется с Диего Шварцманом из Аргентины.