Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Стамбуле, обыграв Бондарь

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в двух сетах оказалась сильнее представительницы Венгрии Анны Бондарь в четвертьфинале турнира в Стамбуле. Встреча завершилась со счетом 7:6 (11:9), 7:6 (7:3) в пользу 29-й ракетки мира.

Кудерметова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

На счету Бондарь - пять эйсов, одна двойная ошибка и реализовано четыре брейк-пойнта из шести.

За выход в финал соревнования Кудерметова поборется с румынкой Сораной Кырстя.