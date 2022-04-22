Швентек победила Радукану и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет с Самсоновой

Польская теннисистка Ига Швентек в двух сетах оказалась сильнее представительницы Великобритании Эммы Радукану в четвертьфинале турнира в Штутгарте. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу первой ракетки мира.

Швентек один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех.

На счету Радукану - три эйса, ни одной двойной ошибки и реализован один брейк-пойнт из пяти.

За выход в финал соревнования Швентек поборется с Людмилой Самсоновой.