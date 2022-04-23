Немецкий теннисист Зверев не видит причин, по которым россиян не допускают до Уимблдона

Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев не согласен с решением организаторов Уимблдона не допустить россиян и белорусов до турнира в этом году.

«Я не вижу причин, по которым российские и белорусские теннисисты не могут принять участия в Уимблдоне. Я понимаю, что это направлено против России», - приводит слова Зверева RT, ссылаясь на We Love Tennis.

Напомним, что и ATP и WTA допустили российских и белорусских теннисистов до своих турниров в нейтральном статусе.