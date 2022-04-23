Дзаламидзе и Рахимова стали финалистками турнира в Стамбуле в парном разряде

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова в полуфинале стамбульского турнира в парном разряде победили британок Оливию Николлс и Алисию Барнетт со счетом 0:6, 6:4, 10:8.

Матч продолжался 1 час 25 минут.

Россиянки за матч ни разу не подали навылет, совершив одну двойную ошибку, и реализовали два брейкпоинта из шести.

На счету британок один эйс, одна двойная ошибка и четыре брейка при шести возможностях взять подачу своих соперниц.

В финале Дзаламидзе и Рахимова сыграют с победительницами матча чешки Марии Бужковой и испанки Сары Соррибес-Тормо против грузинки Оксаны Калашниковой и японки Мию Като.