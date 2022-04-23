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Потапова победила Путинцеву и вышла в финал турнира в Стамбуле

Матч продолжался два часа без двух минут.
23 апреля 2022 17:10
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Анастасия Потапова в полуфинале турнира в Стамбуле обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счетом 2:6, 6:2, 6:2.

По ходу встречи Потапова подала один эйс, совершив две двойные ошибки, и шесть раз вязала подачу своей соперницы, имея 18 возможностей.

Путинцева ни разу навылет не подала, допустила три двойные ошибки и реализовала все свои четыре брейкпроинта.

Добавим, что во втором полуфинале еще одна россиянка Вероника Кудерметова сыграет с румынкой Сораной Кирстей.

источник: «Советский спорт»
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