Камельзон похвалил Хачанова за то, что он сыграл с Джоковичем три сета

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отметил высокий уровень российского теннисиста Карена Хачанова, который уступил сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Белграде со счетом 4:6, 6:1, 2:6.

«И вы удивляетесь тому, что Хачанов проиграл Джоковичу? Для Карена три сета с Джоковичем — уже хорошая игра, которая заставляет его держаться в орбите тенниса высокого уровня! Просто сам факт, Хачанов молодец!

На такие матчи способны только Джокович, Надаль и Федерер. От них всегда можно ожидать куража победы», — сказал Камельзон «Чемпионату».

По ходу встречи Хачанов один раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал один из двух брейкпоинтов.

На счету Джоковича шесть эйсов, две двойные ошибки и четыре брейка при семи возможностях взять подачу соперника.

Добавим, что в во втором полуфинале сыграют еще один россиянин Андрей Рублев и итальянец Фабио Фоньини.