Рублев вышел в финал турнира в Белграде, где сыграет с Джоковичем

Российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале турнира в Белграде победил итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 4 минуты.

По его ходу Рублев пять раз подал навылет, не совершив двойных ошибок, и сделал четыре брейка, имея восемь возможностей взять подачу соперника.

На счету Фоньини один эйс, пять двойных ошибок и три нереализованных брейкпоинта.

Напомним, что в первом полуфинале серб Новак Джокович был сильнее другого российского теннисиста Карена Хачанова (4:6, 6:1, 6:2).