Кудерметова стала соперницей Потаповой по финалу в Стамбуле

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в полуфинале турнира в Стамбуле победила румынку Сорану Кирстю со счетом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 24 минуты.

По его ходу Кудерметова подала один эйс, совершив три двойные ошибки, и сделала четыре брейка, имея девять возможностей взять подачу соперницы.

Кирстя навылет не подавала, допустила две двойные ошибки и реализовала единственный брейкпоинт.

В финале Кудерметова сыграет со своей соотечественницей Анастасией Потаповой, которая была сильнее Юлии Путинцевой из Казахстана (2:6, 6:2, 6:2).