ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Андрей Чесноков: Джокович еще до удара Рублева стоит там, куда прилетит мяч

23 апреля 2022 22:55
автор: Александр Бойченко

Победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финального матча между Андреем Рублевым и Новаком Джоковичем на турнире в Белграде.

«Новак раскрылся сегодня с Хачановым. Его уровень стал чемпионским. Рублеву будет крайне тяжело. Против Андрея Джокович уже до удара стоит там, куда прилетит мяч. Читает игру.

Рублёв сейчас свежий, Джокович на феноменальном подъёме. Не ожидаю игру в одну калитку. Будет какая-то интрига, но Джокович выиграет», — сказал Чесноков «Чемпионату».

Финальный матч между Рублевым и Джоковичем состоится 24 апреля в 15:00 мск.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Андрей Чесноков: Джокович еще до удара Рублева стоит там, куда прилетит мяч
23.04.2022 22:55
Теннис
автор: Александр Бойченко
Кудерметова стала соперницей Потаповой по финалу в Стамбуле
Вероника в своем полуфинале была сильнее Кирсти.
23.04.2022 18:56
Теннис
автор: Максим Скороходов
Рублев вышел в финал турнира в Белграде, где сыграет с Джоковичем
В полуфинале россиянин был сильнее итальянца Фоньини.
23.04.2022 18:42
Теннис
автор: Максим Скороходов
Камельзон похвалил Хачанова за то, что он сыграл с Джоковичем три сета
Матч завершился со счетом 4:6, 6:1, 2:6.
23.04.2022 18:06
Теннис
автор: Александр Бойченко
Хачанов уступил Джоковичу в полуфинале турнира в Белграде
Матч продолжался 2 часа.
23.04.2022 17:19
Теннис
автор: Максим Скороходов
Потапова победила Путинцеву и вышла в финал турнира в Стамбуле
Матч продолжался два часа без двух минут.
23.04.2022 17:10
Теннис
автор: Максим Скороходов
Дзаламидзе и Рахимова стали финалистками турнира в Стамбуле в парном разряде
На стадии 1/2 финала россиянки обыграли британский дуэт.
23.04.2022 14:09
Теннис
автор: Максим Скороходов
Немецкий теннисист Зверев не видит причин, по которым россиян не допускают до Уимблдона
Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.
23.04.2022 12:27
Теннис
автор: Максим Скороходов
Швентек победила Радукану и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет с Самсоновой
Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
22.04.2022 22:34
Теннис
Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Стамбуле, обыграв Бондарь
Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.
22.04.2022 22:01
Теннис
«Сочи» снова третий, «Уфа» снова вылетает, Агаларов снова забивает. Промежуточные итоги 26-го тура РПЛ
О самом интересном в субботних матчах Российской Премьер-Лиги.
«До этого Мампасси играл в Мариуполе, а это другой уровень…» Цорн — о новичках и перспективах «Локомотива»
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн после победы над «Нижним Новгородом» в 26-м туре РПЛ (2:1) ответил на актуальные вопросы о клубе.
Роналду забил 100 голов в АПЛ! И остался без Лиги чемпионов?
«МЮ», несмотря на очередной гол Роналду, проиграл важнейший матч «Арсеналу» (1:3) и с большой вероятностью останется без главного еврокубка на следующий сезон.
Новый супертренер или мода «а ля Плющенко»? Почему все бегут к Соколовской
Одна из самых талантливых фигуристок России Софья Самоделкина переходит от Сергея Давыдова к Светлане Соколовской. Это не первое громкое пополнение за последние месяцы в группе тренера Марка Кондратюка и Александра Самарина.
Чужой среди чужих. История Жюля Лимбека — первого и самого странного легионера в нашем футболе
«Плеймейкер» рассказывает о том, как работал Жюль Лимбек — венгерский игрок и тренер, который в 30-х «поднимал с колен» футбол в СССР.
Цыганский Барон побьет Похитителя Тел. Расклад на супербой Фьюри — Уайт
В ночь на 24 апреля на легендарном «Уэмбли» в Лондоне чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри столкнется с обладателем временного пояса Диллианом Уайтом. «Плеймейкер» оценивает шансы соперников по грандиозному боксерскому поединку.
26-й тур РПЛ с дерби и матчем Карпина против «Спартака»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
23 - 25 апреля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать шестом туре.
Есть сотня! Как Капризов вписал свое имя в историю НХЛ (видео)
В матче чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:3) Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал три результативных передачи, первым в истории «Миннесоты» добравшись до отметки в сто набранных за сезон очков.
«Крылья у ЦСКА не опустятся». Капитан «Металлурга» — о разгроме армейцев в третьем матче финала Кубка Гагарина
Защитник и капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал победу 4:0 над ЦСКА, которая позволила его команде повести 2-1 в финальной серии.
У Кошечкина — сухарь, у Лайпсика — дубль. Как «Магнитка» снова разбила ЦСКА
«Металлург» выиграл в Москве у армейцев третий матч финала Кубка Гагарина (4:0) и повел в серии 2-1.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика