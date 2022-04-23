Андрей Чесноков: Джокович еще до удара Рублева стоит там, куда прилетит мяч

Победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финального матча между Андреем Рублевым и Новаком Джоковичем на турнире в Белграде.

«Новак раскрылся сегодня с Хачановым. Его уровень стал чемпионским. Рублеву будет крайне тяжело. Против Андрея Джокович уже до удара стоит там, куда прилетит мяч. Читает игру.

Рублёв сейчас свежий, Джокович на феноменальном подъёме. Не ожидаю игру в одну калитку. Будет какая-то интрига, но Джокович выиграет», — сказал Чесноков «Чемпионату».

Финальный матч между Рублевым и Джоковичем состоится 24 апреля в 15:00 мск.