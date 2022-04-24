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Джокович вновь раскритиковал решение об отстранении российских теннисистов от Уимблдона

Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.
24 апреля 2022 10:30

Сербский теннисист Новак Джокович вновь отреагировал на отстранение россиян и белорусов от участия на Уимблдоне.

Ранее организаторы турнира заявили о намерении отклонить заявки спортсменов из обеих стран на участие в соревнованиях.

«Я придерживаюсь того, что сказал ранее: нет никакой необходимости банить спортсменов. В теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию», - приводит слова Джоковича Sport24.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.

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