Джокович вновь раскритиковал решение об отстранении российских теннисистов от Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович вновь отреагировал на отстранение россиян и белорусов от участия на Уимблдоне.

Ранее организаторы турнира заявили о намерении отклонить заявки спортсменов из обеих стран на участие в соревнованиях.

«Я придерживаюсь того, что сказал ранее: нет никакой необходимости банить спортсменов. В теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию», - приводит слова Джоковича Sport24.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.