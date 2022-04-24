Тренер Серены Уильямс назвал шокирующим решение об отстранении россиян от Уимблдона

Патрик Муратоглу, бывший тренер американской теннисистки Серены Уильямс, отреагировал на отстранение россиян и белорусов от участия на Уимблдоне.

Ранее организаторы турнира заявили о намерении отклонить заявки спортсменов из обеих стран на участие в соревнованиях.

«Запрет играть на Уимблдоне - очень шокирующее решение для меня. Оно негативное, причиняет игрокам боль и заявляет о том, что они плохие люди», - написал специалист в своей соцсети.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.