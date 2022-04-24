Камельзон похвалил Джоковича за выступление против отстранения россиян от Уимблдона

Заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон отреагировал на позицию сербского теннисиста Новака Джоковича, который выступил против отстранения россиян и белорусов от Уимблдона.

Ранее организаторы турнира заявили о намерении отклонить заявки спортсменов из обеих стран на участие в соревнованиях.

«На политической арене Джокович проявил себя в наилучшей форме. Я всегда хорошо относился к Новаку, но сейчас я просто перед ним преклоняюсь», - приводит слова Джоковича «Чемпионат».

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.