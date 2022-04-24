Бывший тренер Джоковича заявил, что Уимблдон могут бойкотировать из-за отстранения россиян

Никола Пилич, бывший тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона.

Ранее организаторы турнира заявили о намерении отклонить заявки спортсменов из обеих стран на участие в соревнованиях.

«Политика слишком глубоко проникла в спорт, считаю, что эта ситуация может быть очень похожа на 73-й год. В том смысле, что кто-то может сказать: «Если эти теннисисты не играют, мы тоже не будем!» - приводит слова Пилича Ubi Tennis.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.