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В Госдуме оценили поступок Джоковича, выступившего против отстранения россиян от Уимблдона

Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.
24 апреля 2022 13:16

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на позицию сербского теннисиста Новака Джоковича, который выступил против отстранения россиян и белорусов от Уимблдона.

Ранее организаторы турнира заявили о намерении отклонить заявки спортсменов из обеих стран на участие в соревнованиях.

«Джокович совершенно правильно говорит, что спортсмен не должен быть заложником любой ситуации. Новак в отличие от многих других спортсменов просто сильный парень, который не побоялся высказать свою позицию», - приводит слова Свищева «СЭ».

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.

источник: «Спорт-Экспресс»
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