Касаткина рассказала об отношении к россиянам в туре

Российская теннисистка Дарья Касаткина ответила, изменилось ли отношение к ней и соотечественникам с конца февраля.

Отметим, что спортсмены из РФ и Белоруссии выступают на турнирах под эгидой ATP, WTA, ITF в нейтральном статусе.

«В туре все нормально, кажется, ничего не изменилось. Вообще, трудно отвечать на этот вопрос, но мы в безопасном месте благодаря нашим организациям», — цитирует Касаткину «Чемпионат» со ссылкой на Sportschau.

Добавим, что россияне и белорусы не выступят на Уимблдоне-2022. Действующим победителем турнира у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.