Рублев стал победителем турнира в Белграде, обыграв Джоковича в решающем сете со счетом 6:0

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл серба Новака Джоковича в финальном матче турнира в Белграде.

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась победой восьмой ракетки мира со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

По итогам матча россиянин оформил шесть эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Джоковича, занимающего первое место в рейтинге ATP, семь подач навылет, пять двойных и один реализованный брейк из девяти.

Таким образом, Рублев завоевал свой 11-й титул в карьере в одиночном разряде. В последний раз россиянин побеждал в феврале этого года на турнире в Дубае.