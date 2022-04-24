Камельзон назвал закономерной победу Рублева над Джоковичем в финале турнира в Белграде

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон подвел итоги финального матча турнира в Белграде, в котором его соотечественник Андрей Рублев обыграл представителя Сербии Новака Джоковича.

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась победой восьмой ракетки мира со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

– Фантастика. Это его первая победа над Джоковичем. Джокович еще не готов к таким боям. Это очень хорошая победа лично для Рублева. Считаю, что это закономерно. Рублев показывает высокий класс игры. Думаю, он будет приближаться к топ-4, – цитирует Камельзона Vprognoze.ru.

Добавим, что Рублев завоевал свой 11-й титул в карьере в одиночном разряде. В последний раз россиянин побеждал в феврале этого года на турнире в Дубае.