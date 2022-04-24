«Ты замечательный чемпион». Джокович обратился к Рублеву после поражения в финале турнира в Белграде

Сербский теннисист Новак Джокович обратился к россиянину Андрею Рублеву после финального матча турнира в Белграде.

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась победой Рублева со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

– Ты замечательный чемпион, замечательный парень. Белград и Сербия любят тебя. Пожалуйста, возвращайся защитить свой титул, – сказал Джокович после матча.

Добавим, что Рублев завоевал свой 11-й титул в карьере в одиночном разряде. В последний раз россиянин побеждал в феврале этого года на турнире в Дубае.