Шамиль Тарпищев: За счет физики Рублев выглядел получше Джоковича в финале турнира в Белграде

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Андрея Рублева на турнире в Белграде.

В финале 24-летний теннисист обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0. Для россиянина этот титул стал 11-м в карьере.

«Джокович в финале был не готов показать весь свой класс игры. Свою подачу Андрей лучше держал и неплохо сыграл на приеме - эти два элемента были главенствующими. В решающем сете он свою подачу держал легко, а подачи Джоковича разыгрывались долго. И за счет физики Рублев выглядел получше», - цитирует ТАСС Тарпищева.

Отметим, что для Рублева этот титул стал 11-м в карьере.