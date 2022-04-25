Президент НОК Италии высказался о возможном отстранении россиян от участия на турнире в Риме

Глава национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго отреагировал на появившуюся новость о том, что теннисисты из России и Белоруссии могут пропустить турнир в Риме.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Марио Драги намерен отстранить спортсменов этих стран от участия в предстоящих соревнованиях, которые пройдут с 8 по 15 мая.

– В первую очередь я отвечаю за спортивную политику. Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям не приглашать россиян и белорусов на международные турниры. Подобной возможностью воспользовался Уимблдон. Я убежден, что правительство Италии оценит сложившуюся ситуацию и примет верное решение, – цитирует Малаго Corriere dello Sport.

Добавим, что ранее организаторы Уимблдона отказались приглашать россиян и белорусов из-за непростой геополитической ситуации.

В прошлом году победителем турнира в Риме у мужчин стал испанец Рафаэль Надаль, а у женщин – Ига Швентек из Польши.