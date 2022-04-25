Рублев заявил о том, что организаторы турнира в Барселоне не слушают критику

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, почему играл на прошлой неделе в Белграде, а не в Барселоне.

«В прошлом году организаторы турнира в Барселоне повели себя некрасиво. Когда я стал задавать вопросы, то мне сказали, что в это году все изменится. Но стало еще хуже. Надо знать себе цену, нельзя позволять так к себе относиться. Плюс я знал, что семья Джоковича, наоборот, ценит меня. Поможет подойти к турниру в отличной форме, предоставит все необходимое. Так что выбор был очевиден», - приводит слова Рублева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на турнире в Белграде Рублев одержал победу, переиграв в финале первую ракетку мира серба Новака Джоковича (6:2, 6:7, 6:0).

Добавим, что на турнире в Барселоне разыгрывалось вдвое больше очков (500), обладателем титула в Испании стал Карлос Алькарас.