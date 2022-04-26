Организаторы Уимблдона заявили, что недопуск россиян к участию в турнире не является дискриминацией

Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт объяснил решение не допускать российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне.

Ранее организаторы турнира заявили о намерении отклонить заявки спортсменов из обеих стран на участие в предстоящих соревнованиях.

– После того, как мы тщательным образом рассмотрели множество факторов, были сделаны два вывода. Именно они легли в основу нашего решения. Во-первых, существует риск того, что участие и успехи теннисистов из России и Белоруссии на турнире могли бы быть использованы в интересах их стран. Во-вторых, мы обязаны следить за тем, чтобы безопасности и благополучию игроков или их семей ничего не угрожало в связи с нашими действиями.

Мы считаем, что приняли самое ответственное решение, которое возможно в данных обстоятельствах. В рамках позиции правительства ему также нет реальной альтернативы, – приводит слова Хьюитта журналист Джеймс Грея в своих соцсетях.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.