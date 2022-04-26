Медведев провел первые тренировки после операции

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев приступил к тренировкам после перенесенной операции по удалению грыжи.

Спортсмен сам сообщил об этом в своих соцсетях, добавив, что тренировался в академии тренера Патрика Муратоглу.

Напомним, что в последний раз россиянин выходил на корт 31 марта, когда потерпел поражение от поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинальном матче турнира в Майами.

После этого Медведев лег на операцию по удалению грыжи. Полностью восстановиться Даниил планирует к майскому «Ролан Гаррос» во Франции.