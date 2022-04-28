«У них есть мозги». Тарпищев оценил решение организаторов «Ролан Гаррос» допустить россиян

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев похвалил организаторов «Ролан Гаррос» за решение допустить российских и белорусских теннисистов до участия в турнире.

«Ну этому не стоит радоваться как чему-то особенному. Конечно, наши теннисисты должны играть на всех турнирах. Нельзя заниматься дискриминацией по национальному признаку и нарушать все мыслимые и немыслимые спортивные принципы. У французских организаторов есть мозги в отличие от британских коллег», - приводит слова Тарпищева Sport24.ru.

Напомним, ранее организаторы Уимблдона запретили отечественным и белорусским спортсменам выступать в Британии, мотивировав свое решение опасением за безопасность участников соревнований и их семей.