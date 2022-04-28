Кудерметова проиграла испанке Бадосе на старте турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во встрече первого круга турнира в Мадриде проиграла испанке Гиберт Пауле Бадосе со счетом 3:6, 0:6.

Кудерметова три раза за матч подала навылет, допустив две двойные ошибки, и не реализовала ни один из своих пяти брейкпоинтов.

На счету Бадосы пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре брейка при шести возможностях взять подачу россиянки.

Во втором круге Бадоса сыграет с румынкой Симоной Халеп, которая победила китаянку Шуай Чжан (6:2, 6:3).