Самсонова проиграла Мартич в первом круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Людмила Самсонова во встрече первого круга турнира в Мадриде проиграла хорватке Петре Мартич со счетом 6:7 (6:8), 1:6.

По ходу матча Самсонова два раза подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала три из семи брейкпоинтов.

На счету Мартич четыре эйса, одна двойная ошибка и шесть брейков при 12 возможностях взять подачу россиянки.

В следующем раунде Мартич сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова (США) - Арина Соболенко (Белоруссия).