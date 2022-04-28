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Александрова обыграла Остапенко и вышла во второй круг «Мастерса» в Мадриде

Матч продолжался 1 час 50 минут.
28 апреля 2022 18:45
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Екатерина Александрова во встрече первого круга «Мастерса» в Мадриде победила представительницу Латвии Елену Остапенко со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

По ходу матча Александрова девять раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала семь из 11 брейкпоинтов.

На счету Остапенко четыре эйса, восемь двойных ошибок, и пять брейков при 12 возможностях взять подачи россиянки.

В следующем раунде турнира Александрова сыграет с испанкой Нурией Паррисас-Диас, победившей румынку Сорану Кирстю (6:4, 6:2).

источник: «Советский спорт»
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