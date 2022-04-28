Грачева вышла во второй круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Корне

Российская теннисистка Варвара Грачева во встрече первого круга турнира в Мадриде победила француженку Ализе Корне.

По ходу матча Грачева четыре раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала шесть из 19 брейкпоинтов.

На счету Корне пять эйсов, шесть двойных ошибок и такое же количество брейков при 16 возможностях взять подачу россиянки.

Во втором круге «Мастерса» Грачева сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер, победившей итальянку Жасмин Паолини со счетом 7:6 (11:9), 6:1.