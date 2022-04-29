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Азаренко не нашла доводов в решении о недопуске белорусских и российских теннисистов на Уимблдон

Экс-первая ракетка мира дважды доходила до полуфинала британского турнира «Большого шлема.
29 апреля 2022 10:19
автор: Максим Скороходов

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко высказалась о решении организаторов Уимблдона не приглашать белорусских и российских теннисистов.

«Если вы спросите меня, согласна ли я с Уимблдоном, вижу ли я их доводы после личной беседы с ними, — нет, я не вижу их доводов. Это не имеет смысла и не связано с тем, что они говорят», - приводит слова Азаренко RT, ссылаясь на Reuters.

Напомним, ранее Всеанглийский клуб лаун-тенниса, выступающий в роли организатора турнира, объяснил свое решение о запрете выступлений озабоченностью безопасностью участников соревнований и их семей.

источник: «RT на русском»
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Экс-первая ракетка мира дважды доходила до полуфинала британского турнира «Большого шлема.
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