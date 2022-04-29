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Французская федерация тенниса подтвердила допуск российских спортсменов до «Ролан Гаррос»

Во Франции следуют общим правилам.
Французская федерация тенниса подтвердила допуск российских спортсменов до «Ролан Гаррос»
29 апреля 2022 12:21
автор: Максим Скороходов

Глава Французской федерации тенниса Жиль Мореттон рассказал, что российские спортсмены, а вместе с ними и белорусские, будут допущены до «Ролан Гаррос», и назвал условия их участия.

«Позиция не изменилась. На сегодняшний день мы соблюдаем декларацию от 9 марта 2022 года всех министерств спорта Европейского союза и других подписавших её стран, которая направлена ​​на введение для российских и белорусских спортсменов режима строгого нейтралитета — ни флага, ни гимна. Точка. Позиция такова, и мы ей следуем», - приводит слова Морреттона RT, ссылаясь на LEquipe.

Напомним, что лишь Великобритания пошла против АТР и WTA и не допустила российских и белорусских теннисистов до участия в Уимблдоне, чем вызвала отрицательную реакцию вышеуказанных организаций.

источник: «RT на русском»
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