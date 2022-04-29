Беккер приговорен к двум годам и шести месяцам тюрьмы за сокрытие сведений о долгах и собственности

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер получил реальный тюремный срок по делу о банкротстве.

Согласно данным Sky Sports, сегодня, 29 апреля, Королевский суд Саутуорка приговорил 54-летнего немца к двум годам и шести месяцам тюрьмы. Отмечается, что бывший теннисист был признан виновным по четырем пунктам обвинения из 24 в связи нарушением закона о финансовой несостоятельности.

Напомним, что в 2017 году Беккер был признан банкротом, однако затем следствие установило, что на тот момент у спортсмена была дополнительная собственность. Кроме того, Беккер скрывал свои долги.

По информации источника, Беккер имеет возможность обжаловать вынесенный приговор.